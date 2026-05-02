Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος, το πάρτι θα γίνει τον Σεπτέμβριο

Μία νέα αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στον «αέρα» της εκπομπής της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, με αφορμή την πρώτη δημόσια κοινή εμφάνιση που έκανε η Φαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου (02.05.2026) ότι το γάμος του ζευγαριού θα είναι κλειστός. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε ακόμα ότι το πάρτι του ζευγαριού θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο γάμος θα γίνει στο προσεχές διάστημα και η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με τη Φαίη Σκορδά, η οποία της αποκάλυψε ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο.

«Εγώ ξέρω ότι το πάρτι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαι καλεσμένη. Δε θέλω να πω τι είπαμε με τη Φαίη Σκορδά, μπορεί να μη θέλει εκείνη. Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος αλλά ότι θα γίνει μετά ένα μεγάλο πάρτι. Μου το είπε δημοσιογραφικά ή επειδή θα είμαι καλεσμένη; Να ραφτώ ή να μη ραφτώ. Δεν θα ραφτώ, θα περιμένω επίσημα», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου,

Η παρουσιάστρια του Mega και ο αρχιτέκτονας βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ», αφιερωμένη στα παιδιά ευχής, τις οικογένειές τους, τους εθελοντές, δωρητές και υποστηρικτές, που με τη συμμετοχή τους έχουν στηρίξει το έργο της Make-A-Wish Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026) η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον γοητευτικό αρχιτέκτονα που της έχει κλέψει την καρδιά. Οι δυο τους βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 30 χρόνια του «Make A Wish».