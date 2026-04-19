Έλλη Κοκκίνου: Χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Έλλη Κοκκίνου και αναφέρθηκε στον χωρισμό των γονιών της, τονίζοντας ότι από ένα σημείο και μετά κατάλαβε ότι ήταν το καλύτερο για την οικογένειά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο χάρηκε που χώρισαν οι δικοί της. Παράλληλα, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρει ότι έβλεπε και τους δύο γονείς της και είχε μαζί τους άριστες σχέσεις.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δε με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα», δήλωσε η Έλλη Κοκκίνου για τον χωρισμό των γονιών της μετά το 8ο λεπτό.

«Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί. Αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι. Ο μπαμπάς μου είχε περάσει από πολλές δουλειές», εξομολογήθηκε ακόμα η Έλλη Κοκκίνου.

«Όταν ήμουν μικρή δε μου άρεσε καθόλου το όνομά μου, ήθελα να με λένε Μαίρη, που είναι το όνομα της μαμάς μου. Δε μου άρεσε η φωνή μου έτσι όπως την άκουγα, ούτε το λακκάκι. Μεγαλώνοντας αγάπησα πάρα πολύ και το λακκάκι και τη φωνή και το όνομα», αποκάλυψε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.