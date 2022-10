Η δήλωση του νέου ιδιοκτήτη του Twitter, Έλον Μασκ, ότι θέλει να δημιουργήσει μια ανοιχτή πλατφόρμα για όλους, τον έχει φέρει στο επίκεντρο ερωτήσεων σχετικά με την επιστροφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτή.

Γι’ αυτό και ο Έλον Μασκ θέλησε να απαντήσει σε αυτόν τον… βομβαρδισμό ερωτήσεων για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, λέγοντας ότι «αν είχα ένα δολάριο για κάθε φορά που κάποιος με ρωτούσε αν ο Τραμπ επιστρέφει σε αυτήν την πλατφόρμα, το Twitter θα έκοβε χρήμα».

Άλλωστε, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είχε αφήσει ανοιχτό να επαναφέρει τον λογαριασμό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter, όμως ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει αφού το δικό του μέσο, το Truth Social, «είναι καλύτερο».

«Το Twitter βρίσκεται πλέον σε υγιή χέρια και δεν θα διοικείται πια από τους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς που απεχθάνονται πραγματικά τη χώρα μας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αλλά το δικό του μέσο «δείχνει και λειτουργεί καλύτερα», προσθέτοντας ότι «αγαπώ την αλήθεια».

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!