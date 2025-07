Green Day: Η συναυλία του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ μέσα από εικόνες – Αποθέωση από χιλιάδες θεατές

Μια από τις δημοφιλέστερες punk rock μπάντες όλων των εποχών, οι Green Day ήρθαν στην Ελλάδα και έδωσαν μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Το θρυλικό συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και έχει στην κατοχή του πέντε μουσικά βραβεία Grammy.

Ο τραγουδιστής των Green Day, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, δεν δίστασε να αστειευτεί επανειλημμένα με τους χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, λέγοντας με ενθουσιασμό: «Είμαστε οι Greek Day», ενώ κάποια στιγμή τραγούδησε στη σκηνή κρατώντας την ελληνική σημαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Green Day έχουν τον τίτλο του συγκροτήματος με τις πιο πολυπληθείς συναυλίες όλων των εποχών. Είναι τα δυο live που έκαναν στο Milton Keynes National Bowl της Μεγάλης Βρετανίας στα οποία έδωσαν το παρών πάνω από 130.000 άτομα.

Μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της punk rock μουσικής ανήκουν στους Green Day και είναι τα «Wake me up when September ends», «Boulevard of broken dreams», «Basket Case», «American Idiot», «Welcome to Paradise», «When I come around», «Jesus of Suburbia», «21 guns», «Holiday», «forever Now» και άλλα.

Το βράδυ της Κυριακής (06-07-2025) χιλιάδες άτομα «πλημμύρισαν» το ΟΑΚΑ και έδειχναν να απολαμβάνουν τις επιτυχίες των «Green Day».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt και Tre Cool παρέσυραν το κοινό από την πρώτη νότα, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες αλλά και απρόσμενες επιλογές που απογείωσαν το ηλεκτρισμένο κλίμα.

Οι Green Day δημιουργήθηκαν το 1986 στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ που έφτασαν στο top 10 του Billboard 200, συμπεριλαμβανομένων τριών που έφτασαν στο Νο. 1 – American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009) και Revolution Radio (2016). Έχουν δύο επιτυχίες που έφτασαν στο top 10 του Billboard Hot 100, «Boulevard of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».