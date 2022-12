Ο Έλον Μασκ έχει γίνει στόχος «κάποιων πολύ, πολύ κακών ανθρώπων» προειδοποίησε η Κέιτλιν Τζένερ, με τις κινήσεις του από όταν ανέλαβε το Twitter, σε σημείο που αρκετοί celebrities του τα λένε δημοσίως.

Έτσι και η Κέιτλιν Τζένερ, ο πατέρας της Κένταλ και της Κάιλι της οικογένειας των Καρντάσιαν, η οποία προειδοποίησε τον Έλον Μασκ ότι έχει «εκνευρίσει κάποιους πολύ, πολύ κακούς ανθρώπους» μετά από όλα όσα έχει αλλάξει στο Twitter τον τελευταίο καιρό.

«Ελπίζω να είσαι περικυκλωμένος από σεκιούριτι και σε μια εξαιρετικά ασφαλή και άγνωστη τοποθεσία. Μόλις έγινε ο Νο.1 δημόσιος εχθρός για κάποιους πολύ, πολύ κακούς ανθρώπους. Προσεύχομαι για την ασφάλειά σου και σε ευχαριστώ για την γενναιότητά σου! Χρειαζόμαστε περισσότερους Elon Musk στην κοινωνία μας», έγραψε η Κέιτλιν Τζένερ.

. @elonmusk I hope you are surrounded by massive security and in an extremely safe undisclosed location – you just became public enemy number one to some very very bad people, I pray for your safety and thank you for your bravery! We need more @elonmusk in our society!!!