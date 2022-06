Ο «εύθραυστος» -κατά την Dailymail- Έλτον Τζον απαθανατίστηκε από το φωτογραφικό φακό σε αναπηρικό καροτσάκι, λίγο πριν τη μεγάλη παράσταση για το πλατινένιο Ιωβηλαίο, «λόγω της μάχης του με πολλαπλές ασθένειες».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Παρασκευή, στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο σταρ φορούσε τη χαρακτηριστική φόρμα του οίκου Gucci αλλά και μάσκα για τον κορονοϊό.

Ο Έλτον Τζον θα συμμετέχει μαζί με τους Queen και την Diana Ross στη μεγάλη συναυλία για το πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, το Σάββατο, σε μια προηχογραφημένη παράσταση.

