Με μια ανάρτησή της στα social media, η Έμι Ρόσουμ παρουσίασε στους θαυμαστές τη νεογέννητη κόρη της και ταυτόχρονα τους παρότρυνε να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Η 34χρονη ηθοποιός αναφέρεται και στον εμβολιασμό κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Όταν ήμουν έγκυος, εμβολιάστηκα. Όχι μόνο απέκτησα ένα υγιές, όμορφο κοριτσάκι, αλλά επίσης μόλις έμαθα ότι η κόρη μου έχει τώρα αντισώματα», γράφει η Έμι Ρόσουμ. Και προσθέτει: «Εν ολίγοις, σταματήστε να είστε ανεύθυνοι και ηλίθιοι και κάντε το εμβόλιο».

Την ανάρτησή της μοιράστηκε στο Twitter και ο σύζυγός της, ο κινηματογραφικός παραγωγός Σαμ Εσμαΐλ.

Η Ρόσουμ και ο Εσμαΐλ απέκτησαν την κόρη τους το περασμένο Μάιο.

When @emmyrossum was pregnant she got vaccinated. Not only did we have a healthy, beautiful baby girl but we also just discovered our daughter now has antibodies. In short, stop being an irresponsible idiot and get the vaccine.