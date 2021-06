Πόσες και πόσες σταρ δεν έχουν επισκεφθεί το Βατικανό. Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε όμως την διαφορά.

Επισκέφθηκε την Αγία Έδρα αγνοώντας πλήρως το dress code που επιβάλλει το πρωτόκολλο.

Η 40χρονη σταρ του πιο διάσημου ριάλιτι στον κόσμο δεν άφησε όπως πάντα τίποτα στην φαντασία και φορώντας ένα μακρύ δαντελένιο φόρεμα με τους ώμους έξω αλλά και σκισίματα στο πλάι πήγε παρέα με την Κέιτ Μος η οποία όμως τήρησε κατά γράμμα το πρωτόκολλο.

kim k and kate moss visit the vatican: a story in three parts pic.twitter.com/xiuT1ocRyS