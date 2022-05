Στην Εύα Μέντες αρέσει να πλένει τα πιάτα, όχι όμως να μαγειρεύει, κάτι που κάνει ο σύντροφός της, Ράιαν Γκόσλινγκ. Η διάσημη ηθοποιός αποκαλύπτει ότι είναι ψυχοθεραπεία να στήνεται μπροστά από τον νεροχύτη!

«Ο Ράιαν είναι ο μάγειρας. Είναι απίστευτος μάγειρας», δήλωσε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία στο “μαγειρεύει αυτός κι εγώ να καθαρίζω”. Και λειτουργεί για εμάς».

Πέρα από τη συμφωνία τους για το φαγητό, η Μέντες παραδέχεται ότι είναι για εκείνη θεραπευτικό να στήνεται μπροστά από τον νεροχύτη και να καθαρίζει τα πιάτα.

«Η ζωή είναι τόσο χαοτική. Αλλά το μόνο πράγμα που μπορώ να ελέγξω είναι το σπίτι μου, η κουζίνα μου. Έτσι, όταν πλένω τα πιάτα είναι χαλαρωτικό για μένα», λέει στο People. «Πραγματικά είναι κάτι πέρα από την καθαριότητα. Μου δίνει πραγματικά διαύγεια. Ο καθαρός νεροχύτης ισοδυναμεί με καθαρό μυαλό για μένα».

«Μεγαλώνοντας σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα με πολλούς ανθρώπους, δεν είχαμε τίποτα», λέει για την ανατροφή της στη νότια Καλιφόρνια. «Αλλά όταν το σπίτι ήταν καθαρό, ήταν σαν, “Απλά αισθάνομαι καλύτερα”. Όλοι ένιωθαν καλύτερα. Άρα για μένα είναι κάτι συναισθηματικό».

