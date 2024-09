Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η τρυφερή ανάρτηση μετά τον γάμο

Λίγες ώρες μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στα Χανιά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη «πόσταρε» φωτογραφία με μία αφιέρωση στον σύζυγό της, πλέον, Γρηγόρη Μόργκαν.

Ερωτευμένοι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν απόλαυσαν στο beach party που ακολούθησε τον γάμο τους κι άλλες στιγμές που είναι για μια ζωή.

Μάλιστα, οι δύο νεόνυμφοι θέλησαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέσα από τα social media, ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ από την πιο όμορφη στιγμή της κοινής τους διαδρομής.

«However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you», έγραψε χαρακτηριστικά η γοητευτική αθλητικογράφος στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Όπως αναμενόταν, τα σχόλια των φίλων αλλά και όλων των followers, πλημμύρισαν αυτή τη νέα δημοσίευση για το νιόπαντρο ζευγάρι, Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρη Μόργκαν.