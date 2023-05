Ένα απρόοπτο συνέβη στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, όταν ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες βρέθηκε μία ακτιβίστρια, η οποία όμως δεν έγινε από την αρχή αντιληπτή.

Η νεαρή γυναίκα φορούσε μία εντυπωσιακή τουαλέτα στα χρώματα του μπλε και του κίτρινου. Κάποια στιγμή, μπροστά στις κάμερες και τους φωτογράφους, βγάζει μέσα από το φόρεμα της σωληνάρια με σάλτσα ντομάτας, με τα οποία αρχίζει να… λούζεται, διαμαρτυρόμενη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αμέσως, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, ωστόσο οι εικόνες… πρόλαβαν να κάνουν το γύρο των social media.

Ukrainian performance on the red carpet of the Cannes Film Festival



A girl in a dress of the colors of the Ukrainian flag doused herself with red paint imitating blood.



The activist was detained, none of the guests of the event was injured. pic.twitter.com/cbSj998mee