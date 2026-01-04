Φώτης Σεργουλόπουλος: Πρωτοχρονιά στο Παρίσι και βόλτες στον Σηκουάνα με την παρέα του

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος υποδέχτηκε το 2026 στο Παρίσι και δημοσιοποίησε εικόνες από τη γαλλική πρωτεύουσα. Ο παρουσιαστής πόζαρε σε διάφορα σημεία της πόλης και έδειχνε να το απολαμβάνει. Φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το διάλειμμα από την εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ με την Τζένη Μελιτά.

Στις εικόνες που ανέβασε στο Instagram, ο Φώτης Σεργουλόπουλος ποζάρει σε διαφορετικά σημεία στο Παρίσι. Από βόλτες σε κεντρικούς δρόμους με γιορτινό φωτισμό, μέχρι νυχτερινά καρέ δίπλα στον Σηκουάνα, με τα φώτα να αντανακλούν στο νερό.

Δεν έλειψαν όμως και πιο καθημερινές στάσεις, όπως στιγμιότυπο έξω από bakery/cafe που έδωσε έντονο travel mood στην ανάρτησή του.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στη λεζάντα, στέλνοντας απλώς τη δική του ευχή για τη νέα χρονιά με τη φράση: «Bonne année» που σημαίνει «Καλή χρονιά».

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος κράτησε τον γάμο του επτασφράγιστο μυστικό, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την Πέμπτη (17.10.2024) ωστόσο, αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με τον επί χρόνια σύντροφό του, Βαγγέλη Γερασίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φώτης Σεργουλόπουλος το 2013 απέκτησε έναν γιο, μέσω παρένθετης μητέρας. Ο μικρός είναι σήμερα 13 ετών.