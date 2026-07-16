Γιώργος Ελευθεράς για Λορέντζο Καριέρε: Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά, θα σε αγαπάμε για πάντα

Λορέντζο Καριέρε και Γιώργος Ελευθεράς γνωρίστηκαν στο ριάλιτι «Bar» του Mega, που προβλήθηκε το 2002 και στη συνέχεια συμμετείχαν στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» που έκανε επιτυχίες. Ο θάνατος του 51χρονου σκόρπισε θλίψη, με τον μουσικό να τον αποχαιρετά με μια ανάρτηση στα social media. Γράφει για στιγμές που μοιράστηκαν, τις οποίες χαρακτηρίζει «απίστευτες». Στιγμές που θα μείνουν «αναλλοίωτες στον χρόνο».

Μετά το τέλος του «Bar», ο Λορέντζο Καριέρε, ο Γιώργος Ελευθεράς και ο αδελφός του Γιώργου, Νίκος, ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μουσική. Δημιούργησαν το boyband «Φίλοι για Πάντα» σημειώνοντας τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία με το ομώνυμο κομμάτι.

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Ο Λορέντζο αποσύρθηκε σταδιακά από το προσκήνιο, αφοσιώθηκε στην οικογένειά του και παντρεύτηκε την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους. Ο Γιώργος και ο Νίκος Ελευθεράς συνέχισαν να ασχολούνται ενεργά με τη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις.

Ο Γιώργος Ελευθεράς δημοσίευσε στα social media απόσπασμα από ένα video clip τους, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Ελευθεράς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Οι «Φίλοι για Πάντα» κυκλοφόρησαν κυρίως pop και dance κομμάτια που έγιναν μεγάλα ραδιοφωνικά hit στις αρχές των ’00s. Είχαν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, βγάζοντας μια πολύ cool, νεανική και παρεΐστικη αύρα στην πίστα και στα video clip.

Για όσους έζησαν τα ’00s, τα τραγούδια τους παραμένουν μέχρι σήμερα ο ορισμός των «ένοχων απολαύσεων» σε party και club.