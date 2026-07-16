«The Batman Part II»: Αναβολή πρεμιέρας για την ταινία του Ματ Ριβς με την επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ του Ματ Ριβς (Matt Reeves), «The Batman Part II», αναβάλλεται για ακόμα μία φορά, με τη νέα ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες να ορίζεται για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Σημειώνεται ότι η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί σχεδόν έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου «The Batman» τον Μάρτιο του 2022.

Ο Ριβς ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία μέσω ενός teaser διάρκειας 35 δευτερολέπτων στην πλατφόρμα του Vimeo, δίνοντας παράλληλα μια γεύση από την επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) στον εμβληματικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

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Στο πλευρό του σταρ θα βρεθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) και ο Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), μαζί με τους Τσαρλς Ντανς (Charles Dance), Μπράιαν Ταϊρί Χένρι (Brian Tyree Henry) και Σεµπάστιαν Κοχ (Sebastian Koch).

Ο Ριβς συνυπογράφει το σενάριο με τον Μάτσον Τόμλιν (Mattson Tomlin) ωστόσο οι λεπτομέρειες της πλοκής, όπως και οι ρόλοι των υπόλοιπων ηθοποιών, κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό.

Το «The Batman Part II» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026, προτού η Warner Bros. το μεταφέρει για την 1η Οκτωβρίου 2027. Η μετάθεση για το 2028 αναμένεται να δώσει στον Ριβς επιπλέον χρόνο για το post-production.

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Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται με μία σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros., καθώς η εξαγορά της 103 ετών εταιρείας από την Paramount καθυστερεί σημαντικά.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, επηρεάζονται και άλλες μεγάλες παραγωγές. Η νέα ταινία του Τζ. Τζ. Άμπραμς (J.J. Abrams) «The Great Beyond» με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) και την Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega) μεταφέρεται από τις 13 Νοεμβρίου 2026 για την 1η Οκτωβρίου 2027, την ημερομηνία που είχε προηγουμένως το «The Batman Part II». Επιπλέον, το φιλμ του Σαμ Εσμαΐλ (Sam Esmail) με την Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου 2027. Τη θέση της στις 26 Φεβρουαρίου θα πάρει η ταινία «Revenge of La Llorona», σύμφωνα με το Variety.