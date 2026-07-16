Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Μάρω Κοντού: Η συγκινητική αφιέρωση στο θέατρο με το τραγούδι «Πες μου μια λέξη»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχαιρετάει με σεβασμό και συγκίνηση την Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Λίγες ώρες μετά την πρώτη ανάρτησή του, στην οποία χαρακτήριζε την αείμνηστη ηθοποιό «μητέρα», επανήλθε μετά το τέλος θεατρικής παράστασης στο Υπαίθριο Θέατρο «Μ. Γκανάς» στην Ηγουμενίτσα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ο ίδιος να μιλά για την Μάρω Κοντού, έντονα συναισθηματικά φορτισμένος.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Για σένα Μάρω!! Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά!!!». Μάλιστα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ακούγεται να λέει: «Ένας άνθρωπος που τον είχαμε όλοι σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβουλος της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης.

Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούει» είπε, και τότε όλο το θέατρο άρχισε να τραγουδά το πασίγνωστο τραγούδι «Πες μου μια λέξη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)

«Πριν από 10 χρόνια πείρου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα. Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα» είχε γράψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε ανάρτησή του, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της 92χρονης ηθοποιού.

Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η ταφή της θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.