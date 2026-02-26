Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω ήσυχα, αν με πειράξεις θα μιλήσω

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παραχώρησε συνέντευξη στο «Rainbow Mermaids Live», που γιόρτασε τα 2 χρόνια του και μίλησε για την απόφασή του να προβληθεί η σειρά «Σέρρες» στο συνδρομητικό κανάλι του ΑΝΤ1. Ο σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στη στάση ορισμένων δημοσιογράφων της τηλεόρασης που τον έχει ενοχλήσει στο παρελθόν. Εκείνων, που όπως είπε, διαλέγουν συγκεκριμένα αποσπάσματα για να διαστρεβλώσουν την ουσία μιας δήλωσης ή μιας καλλιτεχνικής προσπάθειας.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε αρχικά πως «Ο δεύτερος κύκλος από τις “Σέρρες” δεν έγινε συνειδητά στην ελεύθερη τηλεόραση. Η πλατφόρμα πια, είχε πάει λίγο πίσω οπότε ξέραμε ότι θα βγει κατευθείαν εκεί. Αυτό το οποίο ήθελα -επειδή είναι σημαντικό να φτιάξουμε ένα safe place- ήταν η δουλειά μου να είναι σε ένα safe place.

Δεν ήθελα να είναι στην ελεύθερη τηλεόραση, που ο καθένας θα παίρνει αποσπάσματα και θα συζητάει και σχολιάζει κλπ. Το είχα ζήσει με το “Παρά Πέντε” αυτό, όταν έβλεπα την δουλειά μου να κατακερματίζεται σε 250 κομμάτια, να την παίζουν οι εκπομπές και να αναλύουν» είπε ο δημιουργός.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Εγώ αυτό το οποίο γράφω, το γράφω με πολλή αγάπη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλή ανάλυση και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην τηλεόραση που μπορεί να το αναλύσει. Δεν νομίζω ότι έχει τις γνώσεις να το αναλύσει. Όχι γιατί είναι αγράμματος, αλλά γιατί προκύπτει μέσα από την καρδιά μου. Την καρδιά μου δεν την ξέρει, άρα πώς να την αναλύσει; Άρα πάρτε το όπως είναι, στην τελική δε θέλει και ανάλυση, απλά ελληνικά είναι».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε πως «Αυτό που αντιμετωπίζουμε στην τηλεόραση είναι ότι παίρνουν μια δήλωσή σου ή κάτι το οποίο έχεις πει και το παρερμηνεύουν, το αλλοιώνουν από μόνοι τους – κάποιοι και επίτηδες- και σου αλλάζουν αυτό που έχεις πει. Οπότε σκεφτόμουν ότι αυτό σε μια πλατφόρμα είναι προστατευμένο».

«Παράλληλα, μπορώ να πω ότι ήταν προστατευμένο με την άποψη ότι δεν το πήραν να το κόψουν και να το ράψουν. Νομίζω ο λόγος που δεν το πήραν να το κόψουν και να το ράψουν, γιατί κατάλαβαν από τη στάση μου τα τελευταία χρόνια ότι δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω ήσυχα. Αν με πειράξεις, θα μιλήσω» τόνισε καταληκτικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

