Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους που μοιράστηκε η αδερφή της, Αλεξάνδρα

Η Αμαλία Κωστοπούλου έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της, με τον γάμος της με τον Τζέικ Μέντγουελ να συγκεντρώνει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον πολλών. Λίγες ημέρες μετά την τελετή, η αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστά στιγμιότυπα από τη λαμπερή ημέρα.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Συγγενείς, αγαπημένοι φίλοι και πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.

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Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν οι γονείς της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, οι οποίοι δεν έκρυβαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους. Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο στην τελετή, καθώς στάθηκε δίπλα στην αδελφή της ως κουμπάρα σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Kostopoulou (@akostopoulou)

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία γνωστών προσώπων ανάμεσα στους καλεσμένους, με τον Paul Wesley να τραβά την προσοχή. Η τελετή κύλησε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, ενώ τη νύφη παρέδωσε στον γαμπρό ο πατέρας της, Πέτρος Κωστόπουλος, σε μία στιγμή που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στο Instagram, ξεχώρισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το νεόνυμφο ζευγάρι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής.