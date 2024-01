Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν “σάρωσαν” στα βραβεία Golden Globes με την ταινία “Poor Things” και ετοιμάζονται για τα Oscars, αλλά την ίδια ώρα έδειξαν για μία ακόμη φορά και την αγάπη τους για το μπάσκετ.

Μετά την περσινή παρουσία τους στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός – Μονακό, Γιώργος Λάνθιμος και Έμμα Στόουν βρέθηκαν μαζί και σε παιχνίδι στο NBA, παρακολουθώντας από κοντά το Λος Άντζελες Λέικερς – Φοίνιξ Σανς.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός “έκλεψε” μάλιστα την παράσταση στο γήπεδο Crypto.com Arena, αφού εμφανίστηκε ως… οπαδός των φιλοξενούμενων, φορώντας καπέλο των Φοίνιξ Σανς, το οποίο έδειξε και στην κάμερα. Η Στόουν έχει καταγωγή από την Αριζόνα και φαίνεται ότι είναι οπαδός της τοπικής ομάδας στο NBA, έχοντας έτσι την ευκαιρία να πανηγυρίσει τη νίκη επί των Λέικερς. Η ίδια έφυγε πάντως νωρίτερα από το γήπεδο, χαιρετώντας βέβαια πρώτα και τους παίκτες στον πάγκο των “Ήλιων”.

Even in La La Land, Emma Stone is reppin’ PHX 🤩 pic.twitter.com/VQ7h3JbwqH

Emma Stone saying goodbye to Grayson Allen??



We were unfamiliar with your gamepic.twitter.com/czhotMroDo