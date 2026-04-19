Γιώργος Λιάγκας: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του, Γιάννη, που έγινε 15 ετών

Ο Γιώργος Λιάγκας, εκτός από ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, είναι πάνω από όλα ένας στοργικός πατέρας. Ο γνωστός παρουσιαστής κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Φαίη Σκορδά απέκτησε δύο γιους, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, στους οποίους έχει μεγάλη αδυναμία.

Την Κυριακή (19.04.2026) ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε μία γλυκιά ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια του μεγαλύτερου γιου του, του Γιάννη, ο οποίος έγινε 15 ετών. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε την τούρτα που έκανε δώρο στον έφηβο αγόρι.

«Χρόνια αγόρι μου, γενέθλια στις πισίνες», έγραψε στην ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης πήρε μέρος στους αγώνες πόλο που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στον Βόλο. Μάλιστα το αγόρι έσβησε τα κεράκια του στο δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας Βόλου.

Μερικές ώρες νωρίτερα ο Γιώργος Λιάγκας είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από έναν αγώνα του γιου του, ο οποίος αγωνίζεται στο πόλο με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, η ομάδα αγωνίστηκε στον τελικό και κέρδισε.

Σημειώνεται ότι μετά το διαζύγιο του από τη Φαίη Σκορδά ο Γιώργος Λιάγκας έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της όμορφης παρουσιάστριας, Μαρίας Αντωνά.

«Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τον επηρεάζουν τον Γιώργο Λιάγκα τα αρνητικά σχόλια, πόσο μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμη και στον πιο τέλειο άνθρωπο να πας, αν του πεις κάτι που δεν είναι κομψό, θα τον επηρεάσει» είχε δηλώσει η Μαρία Αντωνά σε παλαιότερη συνέντευξή της για τον Γιώργο Λιάγκα.