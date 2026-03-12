Γιώργος Μαρίνος: Ο μεγάλος καημός και ο στόχος που δεν κατάφερε να υλοποιήσει στη ζωή του

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, με μια σειρά από ανθρώπους που τον γνώριζαν, να παραχωρούν δηλώσεις για τον κορυφαίο καλλιτέχνη. Όλοι εστίασαν στην καλοσύνη και στην ποιότητα της δουλειάς του. Στην εποχή που ο ίδιος ήταν ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο χώρο του θεάματος. Όταν τα φώτα «έσβησαν» από πάνω του, ο σόουμαν σκεφτόταν να γράψει την ιστορία της ζωής του σε βιβλίο. Ήθελε να εξιστορεί γεγονότα από την εποχή που μεσουρανούσε. Τότε που η παρουσία του σε νυχτερινά κέντρα ήταν εγγύηση επιτυχίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε όπως φαίνεται να γράψει πολλά για πρόσωπα και καταστάσεις. Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Στην εφημερίδα Espresso, o Νίκος Νικόλιζας αποκάλυψε τον μεγάλο καημό με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος. Ο showman είχε επικοινωνήσει μαζί του για να γράψουν βιβλίο για τη ζωή του, ώστε να μάθει ο κόσμος όλες τις λεπτομέρειες για την πορεία του. Δεν ήθελε να το γράψει άλλος όταν εκείνος έφευγε από τη ζωή και αναφερθούν ανακρίβειες. Αυτό λοιπόν, έμελλε να είναι ο μεγάλος του καημός με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, αφού δεν υλοποίησε ποτέ την επιθυμία του.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε πρωτοπόρος, όντας ένας από τους πρώτους Έλληνες celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Με θάρρος και ειλικρίνεια, δήλωσε δημόσια «Εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος», σπάζοντας τα ταμπού της εποχής, ενώ αποκάλυψε πως το είχε πει στους γονείς του από την ηλικία των 16 ετών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η δημόσια δήλωση της ομοφυλοφιλίας του τον υποχρέωνε να είναι πολύ αξιοπρεπής στις εμφανίσεις του. Παρά τη δημόσια παραδοχή της ομοφυλοφιλίας του, είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια.

Όπως έχει πει δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο με την Κατιάνα Μπαλανίκα και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρ’ όλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά.

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε προβληθεί μια φωτογραφία του. «Τον άγγιξα, του μίλησα, γελάσαμε», είπε ο Πάνος Κατσαρίδης φανερά συγκινημένος για αυτή τη συνάντηση.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μετά από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Ο ίδιος δήλωνε περήφανος για τον τρόπο που χειρίστηκε πρόσωπα και καταστάσεις…