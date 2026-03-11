Όταν ο Γιώργος Μαρίνος έσπασε στο ξύλο πελάτη, επειδή έβαλε γαρδένια στο φουστάνι της Κατιάνας Μπαλανίκα

Πριν από τρία χρόνια, στα τέλη Μαρτίου του 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και είχε αναφερθεί στον δεσμό που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος ήταν εκρηκτικός.

Ο σπουδαίος σόουμαν πέθανε σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη (10.03.2026), αφήνοντας φτωχότερο τον καλλιτεχνικό χώρο. Πριν από πολλά χρόνια, ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ζευγάρι με την Κατιάνα Μπαλανίκα και μάλιστα ακόμα και μετά τον χωρισμό τους κράτησαν μία υπέροχη φιλική σχέση.

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει για εκείνον στην εκπομπή «Έλεος» που παρουσίαζε η Αννίτα Πάνια και ο Ηλίας Ψινάκης στο MEGA

«Ήξερα ότι με γουστάρανε, αλλά δεν ήταν κάτι που το καταλάβαινα ότι το ‘χω. Το δεν ήξερα, αλλά εντάξει. Δεν καταλάβαινα γιατί. Μου την πέφτανε, αλλά δεν θεωρούσα τον εαυτό μου όμορφο», είχε εξομολογηθεί η Κατιάνα Μπαλανίκα στην Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη.

«Φορούσα ένα φουστάνι και έκανα ότι γδύνομαι… δεν γδυνόμουν, αλλά έβαζα το πόδι σ’ ένα τραπέζι, έκανα ότι βγάζω την κάλτσα, καθόμουν σ’ ένα άλλο τραπέζι. Έκανα ότι γδύνομαι στα πλαίσια του σόου. Αλλά δεν έβγαζα ποτέ τίποτα. Κάποιος τόλμησε κάποια στιγμή να μου βάλει στο φουστάνι μια γαρδένια κι ο Γιώργος Μαρίνος στράβωσε πάρα πολύ. Έφαγε πολύ ξύλο ο πελάτης», είχε αναφέρει ακόμα η γνωστή ηθοποιός για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο μαγαζί που εμφανιζόταν με τον Γιώργο Μαρίνο.

«Σταμάτησε με το μικρόφωνο, κατέβηκε κάτω και τον έκανε μαύρο, τον πελάτη», πρόσθεσε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Γενικά, δεν ήθελε τέτοια στο μαγαζί. Ήταν προστατευτικός μαζί μου πολύ», είπε, στη συνέχεια, η Κατιάνα Μπαλανίκα.

«Επειδή τους έχω ζήσει. Παιδί μου τώρα απ’ το ’70 σου λέω εγώ. Είχε διώξει και μια ολόκληρη παρέα στη Ρήγα γιατί δώσαν ένα λουλούδι πάνω στη σκηνή», δήλωσε παράλληλα ο Ηλίας Ψινάκης.

«Βάραγε κι αυτή και ο Μαρίνος, δηλαδή δεν έβγαζε άκρη… Άμα του πείραζαν το κορίτσι… Βάραγε αυτή το πρωί και ο Μαρίνος το βράδυ», είπε ακόμα με τον αφοπλιστικό του τρόπο ο Ηλίας Ψινάκης.