Γιώργος Νταλάρας: Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα, ήμουν παλιόπαιδο

Ο Γιώργος Νταλάρας έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην αγαπημένη του σύζυγο, Άννα Νταλάρα, η οποία άλλαξε τη ζωή του ριζικά, όπως αποκάλυψε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Κούρο και μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία και την ζωή του με τη σύζυγό του. Επίσης, ο Γιώργος Νταλάρας αποκάλυψε ότι η πατρότητα τον άλλαξε πολύ.

«Η ζωή μου φωτίστηκε όταν γνώρισα την Άννα. Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα. Ήμουν ένα χαμίνι του δρόμου. Ήμουν υπερκινητικός από παιδί, δεν κάθισα ποτέ και άρχισα να μπαίνω σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ρίσκαρα πολλά πράγματα. Έτρεχα πολύ με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα. Από μικρό παιδί», δήλωσε ο Γιώργος Νταλάρας.

«Νομίζω ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους. Θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί 5 – 6 φορές. Πολύ ακραίος. Ήμουν ένα παλιόπαιδο», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε στον τρόπο που του άλλαξε τη ζωή του η έλευση της κόρης του, Γεωργιάννας Νταλάρα.

«Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Σταμάτησα πολλά γκάζια, είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Όταν είσαι μόνος σου, λες κάνω ότι θέλω, όταν έχεις πίσω σου ένα παιδί, αυτό παιδί είναι αλλιώς. Το να είμαι παππούς είναι μια τρέλα», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.