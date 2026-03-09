Γιώργος Θεοδωράκης: «Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου» έγραψε ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη

Ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη έκανε έκκληση για βοήθεια, με ανάρτησή του στο facebook, 4 και πλέον χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του. Έγραψε πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, χωρίς έναν δικό του άνθρωπο στο πλευρό του. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε προκάλεσαν ανησυχία σε φίλους και συγγενείς, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης.

Ο 66χρονος είναι το μικρότερα από τα δύο παιδιά που απέκτησε ο Μίκης Θεοδωράκης με τη σύζυγό του Μυρτώ και αδελφός της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις που κάνει ο Γιώργος Θεοδωράκης, είναι σπάνιες.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και δήλωσε πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως αισθάνεται ότι δεν έχει από πουθενά να πιαστεί.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ».

Μερικές ώρες αργότερα, έσβησε την ανάρτηση και έκανε μία καινούρια, κατά την οποία ευχαρίστησε όλους όσοι έστω και από μακριά του συμπαραστάθηκαν και τον στήριξαν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή για εκείνον.

Ο Γιώργος Θεοδωράκης ασχολείται με τη μουσική και έχει αποκτήσει μία κόρη, στην οποία έχει δώσει το όνομα της μητέρας του. Πριν από τρία χρόνια του χάρισε το πρώτο του εγγόνι.