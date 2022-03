Μια επείγουσα συνάντηση έγινε μέσω Zoom τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.3.2022, ώρα Ελλάδας) αμέσως μετά το πέρας της 94ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, με τα μέλη της Ακαδημίας, όπου συζήτησαν αν θα πάρουν πίσω το αγαλματίδιο από τον Γουίλ Σμιθ, μετά το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της DailyMail, τα μέλη της Ακαδημίας διχάζονται για το αν θα πάρουν πίσω το Όσκαρ από τον Γουίλ Σμιθ, το οποίο κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», επειδή το χαστούκι στον Κρις Ροκ παραβιάζει έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς που καταρτίστηκε από την Ακαδημία στον απόηχο του κινήματος #MeToo και των φρικτών εγκλημάτων του Χάρβεϊ Γουάινστιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, τα μέλη της Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Αμερικανού ηθοποιού, έχουν συμφωνήσει να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν παραβιάζει «την ακεραιότητα της Ακαδημίας με τις πράξεις τους».

Μετά το χαστούκι, οι επικριτές του Χόλιγουντ είναι ξεκάθαροι πως ο Γουίλ Σμιθ παραβίασε αυτόν τον κώδικα, ωστόσο υπάρχουν και οι υποστηρικτές του που επιμένουν ότι «θα πρέπει να μπορεί να το κρατήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια πηγή των Όσκαρ, είπε στη Sun ότι «μόλις τελείωσε η τελετή, κάλεσαν βασικά μέλη για να πραγματοποιήσουν μια έκτακτη συνάντηση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν. Υπήρξαν εκκλήσεις να αφαιρεθεί από τον Γουίλ το αγαλματίδιο του Α’ Ανδρικού Ρόλου. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συγχωρούν τη βία με οποιονδήποτε τρόπο και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην Ακαδημία που πιστεύουν ότι πρέπει να του αφαιρέσουν το βραβείο για να τονίσουν ακριβώς αυτό. Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι πρέπει να του επιτραπεί να το κρατήσει».

Μετά την πρώτη του αμήχανη αντίδραση στη σκηνή των Όσκαρ, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της τηλεόρασης», ο Κρις Ροκ συνέχισε κανονικά με την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Αμέσως μετά την απονομή του Όσκαρ που κλήθηκε να παρουσιάσει, έφυγε από το Dolby Theatre και πήγε σε ένα after party, όπου σύμφωνα με το Page Six, δεν φάνηκε να νοιάζεται τόσο για το χαστούκι και πέρασε καλά με τους φίλους του. Παρόλα αυτά, οι φίλοι του κοίταζαν πότε πότε την πόρτα, μην τυχόν και εμφανιστεί ο Γουίλ Σμιθ και υπάρχει αμηχανία στην ατμόσφαιρα ή… συνεχιστεί το επεισόδιο.

Ωστόσο, ο κωμικός δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση μετά το επεισόδιο στη σκηνή των Όσκαρ. Σύμφωνα με την πηγή της DailyMail, του προσφέρθηκε ένα «πακέτο μετέπειτα φροντίδας» συμπεριλαμβανομένου ενός δικηγόρου εάν τον χρειαστεί. Όμως, ο Κρις Ροκ είπε στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες ότι δεν θέλει να κάνει μήνυση.

Από τη μεριά του, ο Γουίλ Σμιθ, μετά τη συγγνώμη που ζήτησε από την Ακαδημία κλαίγοντας, διασκέδασε μαζί με πολλούς φίλους του από την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ στο after party του Vanity Fair.

https://twitter.com/GeneKangTV/status/1508361750848028675

Will Smith is celebrating and dancing to his own hits at the Vanity Fair #Oscars party – via @nekesamumbi pic.twitter.com/c118DPVPjk

Οι αντιδράσεις είναι αμέτρητες, με πολύ κόσμο να υποστηρίζει την αντίδραση του Γουίλ Σμιθ και να καταδικάζει το άκομψο αστείο του Κρις Ροκ, άλλους να αναφέρουν ότι δεν θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι ενώ υπάρχουν και αυτοί που λένε πως «ήταν ένα αστείο όπως όλα τα άλλα που ακούγονται στα Όσκαρ».

Παρόλα αυτά, χρήστες του Twitter θυμήθηκαν πως ο Γουίλ Σμιθ είχε πει ένα παρόμοιο… αστείο για έναν άνθρωπο χωρίς μαλλιά και γράφουν πως ο Αμερικανός ηθοποιός έχει κοροϊδέψει παλαιότερα κάποιον με αλωπεκία.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.



One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA