Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του – «Ταλαιπωρήθηκες πολύ» γράφει ο παρουσιαστής στη σπαρακτική του ανάρτηση

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βιώνει τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας. Η μητέρα του παρουσιαστή πέθανε από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή και στη συνέχεια έκανε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εύχεται καλή ανάπαυση στη μητέρα του. Στη γυναίκα που τον μεγάλωσε και βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η δική της αγκαλιά, όπως έγραψε, έπαιρνε διαχρονικά όλα τα προβλήματα από πάνω του. Παρά τις προσπάθειες, αυτή τη φορά, η κυρία Κική δεν τα κατάφερε.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Στο παρελθόν, σε μια σπάνια εξομολόγηση για τους γονείς του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε αναφέρει: «Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… για αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου.

Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί την λάτρευα. Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε με ένα νεύμα της, να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια».

Στα πρώτα επαγγελματικά βήματα που έκανε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε υποδεχτεί τη μητέρα του, στο πλατό της εκπομπής «Ομορφος κόσμος» που παρουσίαζε στο Mega. Η κυρία Κική ήταν περήφανη για το παιδί της.

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο facebook και ο αδελφός του παρουσιαστή, ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. «Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του «φίλους» να του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου παραμένουν συντετριμμένοι σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον θάνατο της μητέρας τους.