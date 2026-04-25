Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Της έστειλα μήνυμα για το παιδί και δεν μου απάντησε

Για ακόμα μία φορά ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία για πολλά χρόνια ήταν αγαπημένοι συνεργάτες. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση του παρουσιαστή από τη «Super Κατερίνα» οι σχέσεις του φαίνεται να άλλαξαν άρδην.

Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, οι σχέσεις του με την Κατερίνα Καινούργιου δεν έχουν αποκατασταθεί. Είναι χαρακτηριστικό πως η παρουσιάστρια δεν απάντησε σε μήνυμα που της έστειλε ο συνάδελφός της, για να της ευχηθεί για τη γέννηση του παιδιού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τέλος της συνεργασίας με την Κατερίνα Καινούργιου ήταν μια περίεργη συνθήκη. Χωρίσαμε, δε θέλω να πω πράγματα που μπορεί και να παρεξηγηθούν. Εδώ είπα μια αλήθεια τηλεοπτική και με έκανε μπλοκ η Κατερίνα και στεναχωρήθηκα. Έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα, ενώ εμένα όλο το καλοκαίρι με παίρνανε να σχολιάσω. Να της ζήσει και η κορούλα της, πόσο χαίρομαι. Ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου.

Εννοείται της έστειλα μήνυμα και δε μου απάντησε. Δε μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα. Τη νοιαζόμουν. Δε με νοιάζει το επαγγελματικό. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Δεν είναι όλα δουλειά, τη νοιαζόμουν πραγματικά» είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Ενώ λοιπόν εμένα όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν να μιλήσω για την Κατερίνα, δε μίλησα ποτέ και πουθενά. Και έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα και είπε ότι πρωταρχικό δικό μου μέλημα ήταν να κάνω εκπομπή με τη σύζυγό μου, τη Ναταλί. Χωρίς να πει καν το όνομά της. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουν άνεργος μέχρι το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο…» είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τον ρώτησε γιατί έφυγε τελικά από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου εκείνος απάντησε, «Εγώ είμαι στη Barkingwell με τον Νίκο Κοκλώνη. Και αποφάσισα να παραμείνω με τον Νίκο Κοκλώνη. Τελεία και πάμε παρακάτω… Με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα. Ήξερε πολύ καλά ποια είναι η δική μου απόφαση. Γι’ αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, και γι’ αυτό βγήκα και το είπα τηλεοπτικά, ότι δεν ισχύει. Και μετά με έκανε μπλοκ».

Η Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα του «ΕΔΩ TV» τον Νοέμβριο του 2025, ισχυρίστηκε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν είπε την αλήθεια όταν ανέφερε ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της, επειδή επιθυμούσε αποκλειστικά να δουλέψει μαζί με τη σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δεν γνώριζε αν θα είχε δουλειά ο Γρηγόρης και αν θα είναι κάπου ο Γρηγόρης τον χειμώνα.Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου».