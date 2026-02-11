H Rihanna για ψώνια στο σούπερ μάρκετ – Το απρόοπτο με το καρότσι

Η Rihanna αποφάσισε να πάει για ψώνια στο Λος Άντζελες στο τοπικό σούπερ μάρκετ. Είναι όπως λένε όσοι την γνωρίζουν μια από τις αγαπημένες της συνήθειες καθώς της αρέσει να διαλέγει η ίδια φρούτα και λαχανικά για τα τρια της μωρά.

Άνετη η Rihanna πήγε στον πάγκο με τα φρούτα και τα λαχανικά και διάλεγε με την ησυχία της και το μόνο που πρόδιδε ότι δεν ήταν μια απλή θνητή αλλά μια διάσημη τραγουδίστρια ήταν ότι φορούσε τα γυαλιά ηλίου της.

Από τη μια άρχισε να γίνεται σούσουρο αλλά μια κυρία που δεν είχε καταλάβει τι συμβαίνει μπέρδεψε πιθανότατα το καρότσι της με αυτό της τραγουδίστριας.

Όταν ένας από τους άνδρες της ασφάλειας της Rihanna διακριτικά της το επισήμανε η αντίδρασή της ήταν υπέροχη.

that old lady accidentally taking rihanna's cart pic.twitter.com/RkcA8GWZdm February 10, 2026

Η διάσημη τραγουδίστρια ξέσπασε σε γέλια όπως και η κυρία και συνέχισαν τα ψώνια τους. Το βίντεο ήδη έχει γίνει viral.