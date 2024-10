Η Lisa Marie Presley κράτησε στο σπίτι της για 2 μήνες τη σορό του γιου της μετά την αυτοκτονία του

«Wait What;», δηλαδή «τί στο καλό;», διερωτούνται όσοι διαβάζουν πως η Lisa Marie Presley -μουσικός, τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί του θρύλου του ροκ εν ρολ Έλβις Πρέσλεϊ– κρατούσε το άψυχο σώμα του γου της στο σπίτι της για δυο μήνες.

Η Lisa Marie Presley, η εκλιπούσα κόρη του «βασιλιά» Έλβις Πρίσλεϊ, ήταν τόσο συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της Benjamin Keough που κράτησε το σώμα του στο σπίτι της για δύο μήνες μετά το θάνατό του, όπως γράφει η Pagesix.

Αυτή είναι μόνο μία από τις αποκαλύψεις που προκαλούν ανατριχίλα στα νέα απομνημονεύματα της Presley, «From Here to the Great Unknown», τα οποία ολοκλήρωσε η κόρη της, Riley Keough μετά τον θάνατο της 54χρονης τον Ιανουάριο του 2023.

Στο βιβλίο, η Lisa Marie αποκαλύπτει ότι έπρεπε να αναγκάσει τον εαυτό της να «παλέψει» για να μείνει ζωντανή για τα άλλα παιδιά της, τη Riley και τις δίδυμες κόρες Harper και Finley Lockwood – σήμερα 16 ετών. Αυτό σήμαινε ότι δεν αποχαιρέτησε αμέσως τον Μπέντζαμιν – εν μέρει επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα τον θάψει στη Χαβάη ή στη Γκρέισλαντ, το κτήμα στο Μέμφις όπου βρίσκεται ο τάφος του Έλβις.

«Το σπίτι μου έχει μια ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα και κράτησα τον Μπεν εκεί για δύο μήνες. Δεν υπάρχει νόμος στην πολιτεία της Καλιφόρνιας που να ορίζει ότι πρέπει να θάψεις κάποιον αμέσως», γράφει η Lisa Marie. «Βρήκα μια πολύ συμπονετική ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών… Μου είπε: «Θα φέρουμε τον Ben σε εσάς».

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Το δωμάτιο είχε υψηλή θερμοκρασία για να διατηρηθεί το σώμα του», γράφει και προσθέτει ότι «συνήθισε τόσο πολύ να τον φροντίζει…».

Ο «καημένος» tattoo artist

Η Riley και η Lisa Marie αποφάσισαν να τιμήσουν τον Benjamin θέλοντας να κάνουν τα τατουάζ που είχε και εκείνος – είχε το όνομα της αδελφής του γραμμένο στην κλείδα του και το όνομα της μητέρας του στο χέρι του.

Πράγματι, η Riley έκανε τατουάζ το όνομα του αδελφού της στην κλείδα της και ένας tattoo artist κλήθηκε στο σπίτι για να προσθέσει το όνομα της Lisa Marie στο χέρι της. Όταν καλλιτέχνης ρώτησε αν είχαν φωτογραφίες από τα τατουάζ του Μπέντζαμιν για να μπορέσει να ταιριάξει τη γραμματοσειρά, η Lisa Marie απάντησε: «Όχι, αλλά μπορώ να σας δείξω».

«Η Lisa Marie Presley είχε μόλις ζητήσει από αυτόν τον καημένο να κοιτάξει το πτώμα του νεκρού γιου της, το οποίο έτυχε να βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας. Είχα μια εξαιρετικά παράλογη ζωή, αλλά αυτή η στιγμή είναι στην πρώτη πεντάδα».

Λίγο μετά το χτύπημα του τατουάζ, θυμάται η Riley, όλοι είχαν την αίσθηση ότι ο Benjamin ήθελε να αναπαυθεί.

«Ακόμα και η μαμά μου είπε ότι τον ένιωθε να της μιλάει και να της λέει ‘Αυτό είναι τρελό, μαμά, τι κάνεις; Τι στο διάολο!»

Η οικογένεια έκανε την κηδεία του Μπέντζαμιν στο Μαλιμπού. Ο Benjamin θάφτηκε στο Graceland, μαζί με τον Elvis.

Η Riley γράφει εκτενώς για τη μάχη του αδελφού της με την ψυχική υγεία και για το πώς συχνά έπινε, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι «πραγματικά» επιθυμούσε να πεθάνει.

Εκείνη και η μητέρα της έψαξαν το τηλέφωνό του μετά το θάνατό του, αναζητώντας απαντήσεις.

«Βρήκαμε ένα μήνυμα που έστειλε στη μητέρα μου μερικές εβδομάδες πριν πεθάνει και έγραφε: “Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα ψυχολογικά ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχω πρόβλημα ψυχικής υγείας”», γράφει η Riley.

«Μου ραγίζει την καρδιά το γεγονός ότι συνειδητοποίησε ότι μπορεί να χρειαζόταν βοήθεια μόλις δύο εβδομάδες πριν αυτοκτονήσει», σημειώνει