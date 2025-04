Βαλ Κίλμερ: Ο Τομ Κρουζ αποχαιρετά τον «IceMan» – «Μακάρι να στεκόμασταν για ένα λεπτό όρθιοι μαζί, καλό ταξίδι»

Ο Τομ Κρουζ τίμησε τη μνήμη του Βαλ Κίλμερ, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία. Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε ευγνώμων για τη συνεργασία τους στην εμβληματική ταινία «Top Gun» του Τόνι Σκοτ που κυκλοφόρησε το 1986.

Ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στο ετήσιο συνέδριο ιδιοκτητών κινηματογράφων, «CinemaCon», για να παρουσιάσει το επερχόμενο «Mission: Impossible – The Final Reckoning», όμως πριν ξεκινήσει, κάλεσε τους παριστάμενους να τηρήσουν όλοι ένα λεπτό σιγής στη μνήμη του Βαλ Κίλμερ, του «IceMan» του «Top Gun», που αναχώρησε για το ταξίδι στην αιωνιότητα.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο θαυμάζω τη δουλειά του, πόσο ευγνώμων είμαι και πόσο μεγάλη τιμή μου ήταν που συμμετείχε στο ”Top Gun” και που επέστρεψε αργότερα για το ”Top Gun: Maverick”», δήλωσε ο Κρουζ από τη σκηνή.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ όμορφο αν μπορούσαμε να σταθούμε για ένα λεπτό όρθιοι μαζί, γιατί αγαπούσε τον κινηματογράφο και μας έδωσε πολλά. Απλώς, σκεφτείτε όλες τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί του», πρόσθεσε.

«Σου εύχομαι καλό ταξίδι», είπε στη συνέχεια ο Τομ Κρουζ, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του φίλο και συνεργάτη.

