Η Lisa Rinna φωτογραφήθηκε ολόγυμνη για τα 61α γενέθλιά της – Η εικόνα που διέγραψε

Όπως τη γέννησε η μαμά φύση, δηλαδή γυμνή, φωτογραφήθηκε η εντυπωσιακή ηθοποιός Lisa Rinna, με αφορμή τα 61α γενέθλιά της.

Το σέξι είδωλο των ‘80s και ‘90s, που ακούει στο όνομα Lisa Rinna, μοίρασε «εγκεφαλικά» στους followers της στο Instagram, με μια ολόγυμνη και ολόσωμη selfie που ανέβασε.

Στο εν λόγο καρέ, η ηθοποιός που το κοινό αγάπησε από τη συμμετοχή της σε θρυλικές σειρές, όπως το «Days of our lives» και «Melrose Place», τοποθέτησε emojis αστεράκια στα επίμαχα σημεία.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας γράφει: «Γά@@τα 60. Τώρα έρχομαι».

Αργότερα η ίδια διέγραψε το post και δημοσίευσε βίντεο με πρωταγωνίστρια εκείνη να ανοίγει, φορώντας μπουρνούζι, την πόρτα του δωματίου της στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Λονδίνο, προκειμένου να υποδεχτεί δυο άντρες που κρατούν μπαλόνια.

Ο ένας από τους άνδρες κρατούσε ένα μικρό boom box που έπαιζε το In Da Club του 50 Cent, ενώ ο στίχος του τραγουδιού έλεγε «Go Shorty, it’s your birthday we gonna party like it’s your birthday».

Η Lisa άρχισε να γελά και να χορεύει, ενώ στο βάθος ακούγονταν οι τσιρίδες όποιου ήταν στο δωμάτιο μαζί της.

Η Αμερικανίδα σταρ, πάντως, πρόσφατα έγινε το επίκεντρο επικριτικών σχολίων για την παραμόρφωση του προσώπου της εξαιτίας των πλαστικών επεμβάσεων.