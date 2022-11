Το ‘Midnights’ της Taylor Swift κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου και έχει ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ του Billboard!

Το πιο πρόσφατο επίτευγμα της τελευταίας κυκλοφορίας της Αμερικανής είναι και το πιο σπουδαίο: για πρώτη φορά στην 64χρονη ιστορία του Billboard Hot 100, το top 10 μονοπωλείται από κομμάτια του ίδιου καλλιτέχνη!

Το Σεπτέμβριο του 2021, ο Drake κυκλοφόρησε το ‘Certified Lover Boy’ και έφτασε πολύ κοντά στο παραπάνω επίτευγμα, καθώς κατέλαβε εννέα θέσεις του top 10 του Billboard Hot 100.

Στην 6η θέση του chart που περιλαμβάνει τα δημοφιλέστερα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών, βρισκόταν το ‘Stay’ των The Kid Laroi και Justin Bieber, το οποίο και “μπλόκαρε” τον Καναδό καλλιτέχνη από το να μονοπωλήσει ολόκληρη την πρώτη δεκάδα.

Το ρεκόρ έμελλε να καταρριφθεί από το δέκατο άλμπουμ της Taylor Swift κάτι περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, γεγονός το οποίο σόκαρε ακόμα και τη ίδια!

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA