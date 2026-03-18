Η Αγγελική Ηλιάδη για τη στιγμή της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη: Όταν έπεφταν οι σφαίρες ο Θεός με έσωσε

Μία συνέντευξη «χείμαρρο» έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και μίλησε για πολλές δύσκολες στιγμές που έγιναν ορόσημο στη ζωή της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη στιγμή της δολοφονίας του τότε συντρόφου της, Μπάμπη Λαζαρίδη, καθώς ήταν εκεί και μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά που έπεφταν. Η Αγγελική Ηλιάδη στην ίδια συνέντευξη στο podcast Unblock αναφέρθηκε και στην κακοποίηση που είχε δεχτεί από εκείνον.

«Κατ’ αρχάς, έζησα, έζησα με τη βοήθεια του Θεού. Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι. Καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που έχουμε βιώσει, ο Θεός είναι μεγάλος και είναι πάντα δίπλα μας. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, που έπεφταν οι σφαίρες, εμένα κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω και όταν μπήκα μέσα κι όταν μπήκα μέσα κατέρρευσα. Με πήρε κάποιος και με έβαλε μέσα, χωρίς να βλέπω κάτι, ο Θεός, λοιπόν, με έσωσε εκείνο το βράδυ», εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη μετά το 24ο λεπτό.

«Μετά ήμουν σε σοκ. Δε σκεφτόμουν τίποτε άλλο από το πόσο σκληρά και βίαια έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό με είχε σοκάρει τότε περισσότερο από όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», είπε η Αγγελική Ηλιάδη

«Τότε λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο η Πέγκυ Ζήνα, μπορεί να μη μιλάμε τα τελευταία χρόνια αλλά πάντα θα θυμάμαι πόσο με βοήθησε και με τα λόγια της και γιατί με έστειλε στον πνευματικό της, στον γέροντα Νεκτάριο. Και αυτός και οι μοναχοί στο μοναστήρι στη Ναύπακτο με πήραν στην αγκαλιά τους και με σώσανε στην κυριολεξία, με βγάλανε από το σκοτάδι.

Μιλούσα συνέχεια με αυτούς τους ανθρώπους, ήταν η οικογένειά μου πια. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν με είχε φέρει σε επαφή η Πέγκυ τότε, δεν ξέρω πώς θα ήμουν ψυχολογικά. Επειδή πιστεύω βαθιά το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν η βοήθεια του Θεού, δεν ήθελα ούτε ψυχολόγο, ούτε τίποτα.

Με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές ο Θεός και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα, με τα λάθη μου και όλα», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.

Εν τω μεταξύ, η Λίτσα Λαζαρίδη, το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ξέσπασε ξανά εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη.