Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ποτέ δεν χτύπησε γυναίκα» λέει η αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία

Νέο ξέσπασμα από την Λίτσα Λαζαρίδη, το πρωί της Τετάρτης (18-03-2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία επανέλαβε πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης πρόσεχε και αγαπούσε την Αγγελική Ηλιάδη. Κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη από την πλευρά της τραγουδίστριας, που κρύβουν όπως πιστεύει, επαγγελματικές σκοπιμότητες. Τονίζει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον ανιψιό της, αν και ανέφερε πως έχει να τον δει για χρόνια.

Η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» και οι αναφορές της τραγουδίστριας σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ήταν όπως λέει η αδερφή του επιχειρηματία ακόμα «μια μαχαιριά στην καρδιά της». Έκανε λόγο για μια μεγάλη αδικία, τη στιγμή που ο αδερφός της δεν βρίσκεται στη ζωή για να δώσει απαντήσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Είναι νεκρός ο αδερφός μου. Δεν θέλω ο καθένας να παίζει γύρω από τη μνήμη του. Γιατί ακόμα ο Μπάμπης Λαζαρίδης πουλάει. Δεν πήγαινε ποτέ μοναχή της οπουδήποτε που να μην τη συνόδευε ο αδερφός μου. Πάντα τον ήθελε κοντά της. Για να μην της ανοίξει οποιοσδήποτε την πόρτα, για να μην την ενοχλήσουν για αυτόγραφα, για να μην την ενοχλήσουν για φωτογραφίες. Δεν ήθελε τα λουλούδια να πέφτουν πάνω στο κεφάλι της. Ήθελε στα πόδια της. Γι’ αυτό και ο αδερφός μου έλεγε να πέφτουν τα λουλούδια κάτω.

Κάθε της λέξη είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Ξέθαψα τον αδερφό μου στις 26 Δεκεμβρίου και έθαψα τον πατέρα μου στον ίδιο τάφο. Και έχω και τη μητέρα μου με εγκεφαλικό. Και συνεχίζει αυτή η γυναίκα να μας τραυματίζει.

Ο Μπάμπης ήταν άρχοντας, κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, όπως βοήθησε και την ίδια και την οικογένειά της. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε γυναίκα. Είναι άδικο αυτό για τον αδερφό μου. Αλλά φαίνεται ότι επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το «κορόιδο» ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της.

Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει. Δεν υπάρχει ένας Μπάμπης Λαζαρίδης από πίσω της. Σεβόταν τη γυναίκα. Ήταν πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης και σύζυγος. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε την Αγγελική» επεσήμανε η Λίτσα Λαζαρίδη.

«Μίλησα με τον Μπαμπίνο στο Instagram. Μου ζήτησε να μην κάνω μήνυση και αγωγή. Δεν έχω κάτι με τον Μπαμπίνο. Ίσα-ίσα τον αγαπάω. Έχουμε να τον δούμε από 3,5 χρονών. Του είπα: “έλα να μάθεις κι εσύ τις δικές μας αλήθειες. Να μάθεις την αλήθεια για τον πατέρα σου”» είπε αναφερόμενη στον ανιψιό της.

«Εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά. Δεν του ρίχνω ευθύνες. Τώρα η μαμά μου είναι με εγκεφαλικό. Και πάλι λέω στον Μπάμπη: έλα να δεις τη γιαγιά σου πριν φύγει. Πριν φύγει κι αυτή και πάει κοντά στον πατέρα σου. Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε στη ζωή τους. Μην τον πληγώνουν άλλο. Πονάει. Το σώμα μπορεί να είναι νεκρό, να έχει σαπίσει, να τον έχουν φάει τα σκουλήκια, αλλά η ψυχή του ζει. Μην τον πληγώνουν άλλο» συμπλήρωσε η Λίτσα Λαζαρίδη.