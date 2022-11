Νέα δικαστικά μπλεξίματα έχει η Άμπερ Χερντ, αυτή τη φορά εναντίον της ασφαλιστικής της εταιρείας, επειδή ισχυρίζεται ότι πρέπει να την καλύψει στα έξοδά της μετά τη δίκη εναντίον του Τζόνι Ντεπ και την αποζημίωση που πρέπει να του καταβάλλει για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με το TMZ, η Άμπερ Χερντ άσκησε προσφυγή κατά της ασφαλιστικής εταιρείας New York Marine and General Insurance Co., επειδή ζήτησε από ένα δικαστή να τους αποδεσμεύσει από το συμβόλαιο που είχαν με την ηθοποιό όταν έκανε μήνυση κατά του Τζόνι Ντεπ για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το επιχείρημα της ασφαλιστικής εταιρείας βασίστηκε στο ότι οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι η Άμπερ Χερντ εσκεμμένα είχε κακή συμπεριφορά εναντίον του Τζόνι Ντεπ ώστε να αποκτήσει άλλοθι για τη συκοφαντική δυσφήμιση που τον κατηγορούσε.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, η New York Marine and General Insurance Co. ισχυρίζεται ότι από αυτό το γεγονός απέκτησαν αυτόματα το δικαίωμα να «λύσουν» το συμβόλαιο. Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα της Άμπερ Χερντ.

Όμως, το TMZ έχει στην κατοχή του δικαστικά έγγραφα της Άμπερ Χερντ, στα οποία η ηθοποιός υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι η ασφαλιστική εταιρεία υποσχέθηκε να της καλύψει τα δικαστικά της έξοδα μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης.

Αυτή είναι η άνευ όρων συμφωνία που η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι υπέγραψαν μαζί της και τώρα λέει ότι δεν έχουν τιμήσει το δικό τους μέρος.

Μάλιστα, η Άμπερ Χερντ τους κατηγορεί για παραβίαση συμβολαίου και αξιώνει και άλλες κατηγορίες, στην προσπάθειά τους να «νίψουν τας χείρας τους». Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη πλέον.