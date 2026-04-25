Η Ανθή Βούλγαρη κάνει γυμναστική με τον ενός έτους γιο της – Η φωτογραφία που ανέβασε στο instagram

Η Ανθή Βούλγαρη μοιράζεται αρκετές φωτογραφίες με την οικογένειά της και την καθημερινότητά τους, ενώ σήμερα μας έδειξε πώς κατάφερε να κάνει γυμναστική αγκαλιά με τον ενός έτους γιο της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ανθή Βούλγαρη, και ο σύζυγός της, διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων για τον γιο τους, έχοντας δίπλα τους αγαπημένους συνεργάτες και φίλους.

«Αυτό που αναρωτιέμαι πάντα, είναι αν είμαι αρκετή, αν κάνω καλά τα πράγματα, αν είμαι καλή μαμά. Και με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις λίγο τη σχέση σου. Γιατί, από εκεί που ήσασταν ζευγάρι, τώρα είστε ζευγάρι και γονείς. Αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς. Τα πράγματα είναι πιο ωραία απ’ ότι τα είχα στο μυαλό μου πριν γίνω μαμά», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της στο Buongiorno.

Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν η Ανθή Βούλγαρη ανέβασε στο instagram φωτογραφία από την γυμναστική pilates που έκανε παρέα με τον γιο της.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο μουσικός σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο. Τον Μάρτιο του 2025 ο ερχομός του γιου τους ολοκληρώνει την ευτυχία του ζευγαριού.