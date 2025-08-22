Η Έλενα Κρεμλίδου για τα προσωπικά της: «Δεν μιλάω καν σε άνθρωπο με ερωτική διάθεση»

Η Έλενα Κρεμλίδου αποκάλυψε πως δεν έχει σχέση από τον Ιανουάριο του 2025, όταν χώρισε από τον σύντροφό της. Διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της και αφιερώνει χρόνο για τον εαυτό της. Δεν της λείπει μια νέα σχέση, όπως αναφέρει.

«Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο και γενικά πάει καλά αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου, εξηγώντας πως τους τελευταίους οκτώ μήνες δεν αναζήτησε καν νέα ερωτική σύνδεση.



«Και να φανταστείς αυτούς τους 8 μήνες το μεγαλύτερο διάστημα δεν μιλάω καν σε άνθρωπο (με ερωτική διάθεση). Νιώθω πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που περνάω τόσο πολύ χρόνο μόνο με τον εαυτό μου και με ανθρώπους που με βοηθούν να εξελιχθώ, που δεν με πιάνει καν συχνά πλέον το να θέλω να έχω κάποιον σύντροφο δίπλα μου», σημείωσε η Instagrammer και ΥοuTuber.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Έλενα Κρεμλίδου τόνισε πως αυτή η φάση της ζωής της είναι στραμμένη στα επαγγελματικά της και στη συνεχή βελτίωση του εαυτού της. Όπως υπογράμμισε, δεν την απασχολεί πλέον να βρει νέο σύντροφο, αν δεν υπάρχει πραγματική στήριξη και κοινή πορεία.



«Είμαι σε φάση που κάνω πάρα πολύ focus στα επαγγελματικά μου και γενικά, στο να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, οπότε αν κάποιος δεν είναι στην ίδια φάση ζωής και δεν μπορεί να είναι εκεί για να με στηρίξει και να με boostάρει, προτιμώ να μην υπάρχει γενικά, γιατί με κρατάει πίσω», κατέληξε.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Έλενα Κρεμλίδου έκανε διακοπές στη Μύκονο και κατά διαστήματα δημοσιοποιούσε φωτογραφίες από παραλίες και όχι μόνο.