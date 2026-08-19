Η Ελένη Ράντου ξεσπάει για τον ηλικιακό ρατσισμό – «Στα 62 μου ο άθλος δεν είναι το μπικίνι»

Σε ένα αιχμηρό σχόλιο για τις κοινωνικές αγκυλώσεις μετέτρεψε η Ελένη Ράντου μία αυθόρμητη φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, με αφορμή τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα.

Με ανάρτησή της στο Facebook και τη φωτογραφία της με μπικίνι στη Λευκάδα, η Ελένη Ράντου τοποθετήθηκε ανοιχτά απέναντι στον συντηρητισμό, τα έμφυλα στερεότυπα και τον ηλικιακό ρατσισμό που εξακολουθούν να καταδιώκουν την εικόνα μίας γυναίκας όσο εκείνη μεγαλώνει.

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«Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης… στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπουργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ’60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση… να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε», έγραψε στο προφίλ της στο Facebook η Ελένη Ράντου.

Με τα λόγια της, η καταξιωμένη ηθοποιός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας: να επιλέγουν αυτό που τις κάνει να νιώθουν άνετα, χωρίς να υπολογίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα ή το βλέμμα των άλλων.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελένη Ράντου, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Λευκάδα, δημοσίευσε μία φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, θίγοντας το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού συντηρητισμού.