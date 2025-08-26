Lifestyle

Η Emma Stone με ξυρισμένο κεφάλι στην καθηλωτική αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Λάνθιμο και αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003
Η Emma Stone
Η Emma Stone / AP Photo/Chris Pizzello

Κυκλοφόρησε η πρώτη αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», με πρωταγωνίστρια και πάλι την «μούσα» του, την βραβευμένη με Όσκαρ, Emma Stone.

Το πόστερ της νέας ταινίας του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη, με επίκεντρο την Emma Stone, αποκαλύφθηκε κοντά στα κεντρικά γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ήδη έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, λίγα 24ωρα πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στην ιστορική Sala Grande, σύμφωνα με το World of Reel.

Στο επίκεντρο της αφίσας βρίσκεται η γνωστή ηθοποιός, με ξυρισμένο κεφάλι και μέλι να στάζει επάνω της.

Η ρετρό, sci-fi ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’70, που είναι εμφανής στο πόστερ, προδιαθέτει για μια ακόμη ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Λάνθιμο και αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Συμπρωταγωνιστεί ο Τζέσι Πλίμονς ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Αν τα χάσατε

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) και επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλίμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Το «Bugonia» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου, με μία δεύτερη προβολή την επόμενη ημέρα.

