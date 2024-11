Η επιτυχία από την δεκαετία του ’80 που επιλέγουν ως τραγούδι γάμου τα ζευγάρια – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μετά το μυστήριο του γάμου ακολουθεί η γαμήλια δεξίωση με πολύ κέφι, χορό, τραγούδια και φαγητό.

Ως συνήθως, οι νεόνυμφοι εισέρχονται στην γαμήλια δεξίωση με ξεχωριστές εκπλήξεις και με το αγαπημένο τους τραγούδι που έχουν επιλέξει για να γιορτάσουν την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους, καθώς ετοιμάζονται να κόψουν την τούρτα και να ξεκινήσουν το χορό τους.

Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές, συνεπώς τα τραγούδια μπορεί να είναι ρομαντικά, χορευτικά ή μπαλάντες, είτε από το ελληνικό, είτε από το ξένο ρεπερτόριο.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Breezit, ενός διαδικτυακού εργαλείου αναζήτησης προμηθευτών γάμου, το τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή στις προτιμήσεις των ζευγαριών είναι η ποπ μπαλάντα «I Wanna Dance With Somebody» της Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία έφυγε από την ζωή στις 11 Φεβρουαρίου 2012.

Η επιτυχία του 1987, η οποία περιλαμβανόταν στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Χιούστον, «Whitney», εμφανίστηκε 484 φορές στις 2.000 λίστες αναπαραγωγής Spotify με θέμα το γάμο που εξέτασε η εταιρεία – οι οποίες περιείχαν συνολικά 49.091 τραγούδια.

Την παραγωγή του τραγουδιού έκανε ο Narada Michael Walden, ενώ το κομμάτι έγραψαν οι George Merrill και Shannon Rubicam, του συγκροτήματος «Boy Meets Girl», οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με το Γουίτνεϊ Χιούστον στο «How Will I Know».

Οι λίστες αναπαραγωγής περιλάμβαναν τίτλους όπως «Wedding dancefloor», «Wedding party», «Walking down the aisle» και «First dance songs» – και το «I Wanna Dance With Somebody», το οποίο χάρισε στην αγαπημένη τραγουδίστρια, γνωστή ως «The Voice», ένα Grammy το 1988, εμφανιζόταν σε περισσότερο από το 24% αυτών των γαμήλιων συλλογών.

Η παγκόσμια επιτυχία του 1976 «Dancing Queen», από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των ABBA, «Arrival» κατέλαβε την δεύτερη θέση.

Το κλασικό ντίσκο κομμάτι βρέθηκε 394 φορές, λίγο πάνω από το 19% των playlists που δημιούργησαν αρκετά ζευγάρια για την ημέρα του γάμου τους.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Yeah!» του Usher από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του «Confessions», στο οποίο συμμετέχουν οι Lil Jon και Ludacris. Το RnB και hip hop τραγούδι του 2004, που βρισκόταν στο Billboard Hot 100 chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, εμφανίστηκε σε μόλις πάνω από το 19% των playlists.

«Η μουσική παίζει απίστευτα σημαντικό ρόλο στις γαμήλιες γιορτές και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ποια τραγούδια εξακολουθούν να θεωρούνται κλασικά γαμήλια τραγούδια, ακόμη και χρόνια μετά την αρχική τους κυκλοφορία», δήλωσε στο Brides ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Breezit, Arturas Asakavicius.

«Οι λίστες αναπαραγωγής γάμου μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων», πρόσθεσε, «αποτυπώνοντας τόσο τη χαρά του χορού στην πίστα, όσο και τον ρομαντισμό της άφιξης στην εκκλησία».