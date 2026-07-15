Lifestyle

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της
Η Ευγενία Σαμαρά
Η Ευγενία Σαμαρά / Instagram
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Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στην κεντρική Ασία και συγκεκριμένα στο Κιργιστάν, κάνοντας ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Κιργιστάν η Ευγενία Σαμαρά επισκέφτηκε τα αξιοθέατα και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε στην ανάρτησή της: «Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη – λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα – μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να ‘μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε».

eugenia samara

eugenia samara

eugenia samara

Η ηθοποιός βούτηξε σε λίμνη, επισκέφτηκε υπαίθριο μουσείο, ενώ διέμεινε με την παρέα της σε γιούρτα.

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