Η Εύη Βατίδου μετά το μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια: Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Κούγιας και την Κυριακή (01-03-2026) τελέστηκε μνημόσυνο από τους στενούς συγγενείς του, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Η Εύη Βατίδου και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει με τον αείμνηστο ποινικολόγου έφτασαν μαζί.

Μετά το μνημόσυνο, η Εύη Βατίδου παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Ανέφερε πως έχει αρχίσει να ξεχνάει τις άσχημες στιγμές που έζησε με τον πρώην σύζυγό της. Όπως είπε, ο Αλέξης Κούγιας και εκείνη, έζησε και ευχάριστες στιγμές στο πέρασμα των χρόνων. Στο απόσπασμα των δηλώσεών της που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», δεν παρέλειψε να αναφέρει πως περίμενε περισσότερο κόσμο στο μνημόσυνο.

«Ήταν δύσκολη χρονιά γενικότερα. Είχε κόσμο, εγώ περίμενα να είχε περισσότερο στο μνημόσυνο. Τα παιδιά τώρα επειδή πήραν πολλές ευθύνες πάνω τους και βλέπω ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό αναγκάζονται να πάρουν σιγά σιγά το ρόλο του πατέρα τους, οπότε εγώ θα είμαι πάντα δίπλα τους να τα στηρίζω, να τους συμβουλεύω αν χρειαστούν κάτι. Η μαμά είναι μαμά. Είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα» είπε η Εύη Βατίδου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αλέξη Κούγια: Πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουν μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πέρασε ένας χρόνος…» έγραψε η Εύη Βατίδου την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια. Η Εύη Βατίδου και ο Αλέξης Κούγιας έγιναν ζευγάρι τη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού και όπως ο ίδιος είχε πει, ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά». Η σχέση τους και μετά τον χωρισμό, παρέμεινε ένα θέμα που απασχολούσε συχνά τη δημόσια συζήτηση.

Λίγο νωρίτερα, ο Χρίστος Κούγιας είχε δημοσιεύσει διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, τις οποίες δε συνόδευσε με λόγια, παρά μόνο με καρδιές, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό του στον εκλιπόντα πατέρα του.