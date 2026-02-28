Αλέξης Κούγιας: Ένας χρόνος από τον θάνατό του – Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Ένα χρόνο μετά, ο γιος του Χρίστος Κούγιας, δημοσιοποίησε μια σειρά από εικόνες του πατέρα του από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές ευτυχίας.

Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον εκλιπόντα πατέρα του. Σε μία μάλιστα εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία.

Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σε σχεδόν 50 χρόνια, ο Αλέξης Κούγιας κατάφερε να διαγράψει τη δική του μοναδική πορεία στην δικηγορία, με μια σειρά από υποθέσεις που χειρίστηκε, να προκαλούν πανελλήνιο ενδιαφέρον. Εξπέρ της ποινικής δικονομίας, μετρ των ελιγμών και των αναδιπλώσεων, κατάφερε να γίνει γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα. Από μια εποχή και μετά καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων ποινικολόγων, με τον ίδιο να δηλώνει περήφανος για όσα κατάφερε.

Οι μεγαλύτερες αγάπες της ζωής του πάντως, ήταν τα δύο παιδιά που απέκτησε από τον γάμο του με την Εύη Βατίδου, αλλά και το ποδόσφαιρο. Το 1997 και το 2004 μάλιστα διετέλεσε πρόεδρος της Α.Ε.Κ. για μικρά χρονικά διαστήματα.

Ο Αλέξης Κούγιας γεννήθηκε στην Πετρούπολη Αττικής στις 24 Ιανουαρίου 1951 και διαχρονικά δήλωνε περήφανος για τα μέρη που μεγάλωσε. Παιδί μιας φτωχής οικογένειας, σπούδασε νομικά αρχικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου και αποφοίτησε.

Συνολικά, στα πάνω από 50 χρόνια δικηγορικής του παρουσίας, είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 25.000 δίκες από τις οποίες περίπου οι 1.000 ήταν υποθέσεις ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως. Τον «ιντρίγκαραν» οι υποθέσεις με πανελλήνιο ενδιαφέρον, όπως αυτή της Ρούλας Πισπιρίγκου.