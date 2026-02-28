Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: Το βίντεο και οι 3 λέξεις που έγραψε στη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του

Εύη Βατίδου και Αλέξης Κούγιας παρέμειναν παντρεμένοι από το 2001 μέχρι το 2007. Το διαζύγιό τους υπήρξε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα στην ελληνική showbiz, με δικαστικές διαμάχες που κράτησαν χρόνια. Τα δύο παιδιά που είχαν αποκτήσει, παρέμειναν στο πέρασμα των χρόνων, οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσά τους. Στη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, η 50χρονη δεν παρέλειψε να τιμήσει τη μνήμη του πρώην άντρα της, με τον τρόπο που ήθελε.

Η Εύη Βατίδου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου ο αείμνηστος ποινικολόγος μιλούσε για την περιπέτεια της υγείας του και έστελνε μήνυμα αισιοδοξίας, σε όσους δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Ο Αλέξης Κούγιας έλεγε χαρακτηριστικά μπροστά στις κάμερες πως «ο καρκίνος θεραπεύεται». Ήταν ένα μήνυμα ελπίδας, που ποτέ δεν ξέχασε η πρώην σύζυγός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέρασε ένας χρόνος…» έγραψε η Εύη Βατίδου για τον θάνατο του πρώην συζύγου της. Στην κηδεία του διακεκριμένου ποινικολόγου το 2025, η Εύη Βατίδου ήταν συντετριμμένη. Με δάκρυα στα μάτια, δίπλα στα δύο παιδιά της.

Τους επόμενους μήνες, η Εύη Βατίδου άρχισε να μιλάει για την αθέατη όψη στη σχέση της, με τον Αλέξη Κούγια. Σε πρόσφατες δηλώσεις της μάλιστα, περιέγραψε τη σχέση τους ως ιδιαίτερα έντονη και συγκρουσιακή, φτάνοντας στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «σχέση μίσους», ενώ εξέφρασε την αμφιβολία της για το αν την αγάπησε ποτέ πραγματικά.

Η Εύη Βατίδου και ο Αλέξης Κούγιας έγιναν ζευγάρι τη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού και όπως ο ίδιος είχε πει, ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά». Η σχέση τους και μετά τον χωρισμό, παρέμεινε ένα θέμα που απασχολούσε συχνά τη δημόσια συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή μέρα πάντως (28-02-2026) ήταν γεμάτη συγκίνηση για τους στενούς συγγενείς του ποινικολόγου. Για όλους εκείνους που μοιράστηκαν μαζί του στιγμές στο πέρασμα των χρόνων και η Εύη Βατίδου υπήρξε αναμφίβολα ένα από αυτά τα πρόσωπα.

Λίγο νωρίτερα, ο Χρίστος Κούγιας είχε δημοσιεύσει διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, τις οποίες δε συνόδευσε με λόγια, παρά μόνο με καρδιές, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό του στον εκλιπόντα πατέρα του.