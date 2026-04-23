Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ολόσωμη selfie, 20 μέρες μετά τη γέννα

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε πριν από μερικές ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου και από τότε ζει πρωτόγνωρες στιγμές χαράς και ευτυχίας, κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA γέννησε το κοριτσάκι της, που θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη – Αλεξάνδρα και θα τη φωνάζουν Ξένια, την Παρασκευή (03.04.2026). Το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία ολόσωμη selfie και έδειξε στους followers της το νέο της outfit.

Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, παρόλο που γέννησε πριν από μόλις 20 ημέρες, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Μάλιστα, στην πόζα της ήταν άβαφη και έδειχνε να λάμπει από ευτυχία.

Η Κατερίνα Καινούργιου φορούσε ένα ροζ παντελόνι και ένα γαλάζιο πουκάμισο με ροζ μανίκια, τα οποία συνδύασε με τα αγαπημένα της sneakers.

Αν και το τελευταίο διάστημα απέχει – όπως είναι φυσικό – λίγο από τα social media λόγω της νέας κατάστασης στο σπίτι, την Παρασκευή (17.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να κάνει μία τρυφερή ανάρτηση για το μωράκι της που έκλεισε 2 εβδομάδες ζωής.

Επίσης, η Κατερίνα Καινούργιου είχε δείξει πρόσφατα στους θαυμαστές της και το συμβολικό δώρο για την κόρη της, από τον αδελφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή.