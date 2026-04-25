Η Κατερίνα Λιόλιου για το τραγούδι «Λογαριασμός»: Έγινε αγαπητό σε μια στιγμή γιατί ήταν η αλήθεια μας

Η Κατερίνα Λιόλιου δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της, με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Το μεγάλο της «σουξέ» μέσα στο 2026 δεν είναι άλλο από το τραγούδι «Λογαριασμός». Αυτό φαίνεται κάθε φορά που το ερμηνεύει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει για αυτή την επιτυχία και να αποκαλύψει το πώς άρχισε να το «αγκαλιάζει» ο κόσμος.

Σε βίντεο που ανέβασε η Χριστίνα Πολίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Κατερίνα Λιόλιου εξήγησε πως το συγκεκριμένο τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, δεν αγαπήθηκε μέσα από τις πλατφόρμες στις οποίες κυκλοφόρησε. Όπως δήλωσε, έγινε επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, σε μία συναυλία της στη Λαμία.

Η Κατερίνα Λιόλιου τόνισε πως αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς: «Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το youtube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές.

Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο».

Πίσω από τον «Λογαριασμό» κρύβεται ο συνθέτης Γιάννης Φακίνος. Έχει υπογράψει τη μουσική σε αρκετά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και έχουν καταγράψει σημαντική επιτυχία, όπως τα «Σου Έλειψα ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

