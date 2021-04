Στο Kings Road του Λονδίνου έκανε την εμφάνισή της η Κέιτ Μίντλετον. Η δούκισσα του Κέιμπριτζ απόλαυσε λίγο χρόνο με τα μεγαλύτερα παιδιά της πριν από την επιστροφή τους στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Κέιτ Μίντλετον βγήκε βόλτα και ψώνια με τον 7χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, και την 5χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ βγαίνει για ψώνια με τα παιδιά της. Λίγο πριν το περσινό κλείσιμο εξαιτίας της πανδημίας η Δούκισσα του Κέιμπριτζ εμφανίστηκε στο Sainsbury’s King’s Lynn, κοντά στο κτήμα τους στο Νόρφολκ, με τον Τζορτζ, την Σάρλοτ και τον μικρό αδερφό τους, Λούις.

Η βόλτα στο Λονδίνο ήρθε μια μέρα πριν ο Τζορτζ και η Σάρλοτ επιστρέψουν στα μαθήματά τους στο St Thomas’s Battersea.

Kate Middleton Takes Prince George and Princess Charlotte Shopping in London — with Budgets! https://t.co/9iC51aXS3N via @Yahoo