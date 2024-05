Η Κέιτ Μος χέρι – χέρι με τον Σκιπ Μάρλεϊ, 27χρονο εγγονό του Μπομπ Μάρλεϊ

Η Κέιτ Μος εντοπίστηκε από τον φακό χέρι – χέρι με τον 27χρονο εγγονό του Μπομπ Μάρλεϊ, που τη συνόδευε μετά από τη συναυλία του, στο Μπόντρουμ της Τουρκίας και τα δημοσιεύματα δεν ήθελαν πολύ για να μιλήσουν για νέο ερωτικό ειδύλλιο.

Η 50χρονη Κέιτ Μος εθεάθη να περπατά πλάι στον Σκιπ Μάρλεϊ, τραγουδιστή της ρέγκε και να κρατιούνται χεράκι – χεράκι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Διεθνή μέσα αφήνουν υποννούμενα για σχέση του διάσημου supermodel με τον 27χρονο «με τα μισά της χρόνια», όπως έσπευσε να σημειώσει η Daily Mail.

Μεγαλωμένος στο Μαϊάμι, ο Σκιπ είναι γιος της δεύτερης κόρης του Μπομπ Μάρλεϊ, Cedella και εμφανίστηκε στην έναρξη του φεστιβάλ Med Bodrum.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με το σόου του Σκιπ Μάρλεϊ, που έτρεξε στη σκηνή και χρειάστηκε να την απομακρύνουν οι φρουροί.

Η DailyMail επικαλείται θεατή του σόου, ο οποίος είπε: «Η Κέιτ έτρεξε στη σκηνή καθώς της άρεσε τόσο πολύ. Τη συνόδευσε η ασφάλεια από τη σκηνή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ερωτικό ανάμεσά τους, αλλά σίγουρα είναι θαυμάστρια».

