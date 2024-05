Χρίστος Αντωνιάδης: Έγραψαν διάφορα οι «καφενόβιοι» – Είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου

Ο αγαπημνένος τραγουδιστής, Χρίστος Αντωνιάδης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» για τη συνεργασία του με την Άντζελα Δημητρίου, τα ευτράπελα που του έχουν συμβεί πάνω στη σκηνή, τις ακραίες αντιδράσεις από θαυμάστριες, αλλά και την κρίση στο γάμο του, ενώ αναφέθηκε και στο πώς είνα να ζουν… από απόσταση με τη σύζυγό του.

Αναφερόμενος στα επαγγελματικά του, Χρίστος Αντωνιάδης είπε: «Εμφανίζομαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο μαζί με την Άντζελα Δημήτριου και την Έλντα Πανοπουλου στο ”4711” στην ”Αυτοκίνηση”.

Είμαστε μία χαρά με την Άντζελα Δημήτριου, είναι πάντα εμπειρία να δουλεύεις με μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές. Θα ήθελα να ήμουν ζευγάρι με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο ”Jυστ the two of us”, θα ξυπνούσε αναμνήσεις από το παρελθόν».

«Δεν έχω διατηρήσει επαφές με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μετά τους «Δύο ξένους». Τα φίλια στους «Δυο ξένους» δεν ήταν αληθινά, ήταν τηλεοπτικά, εγώ δεν είμαι ηθοποιός», ανέφερε στη συνέχεια ο Χρίστος Αντωνιάδης.

Στην ερώτηση αν έχει του έχουν συμβεί περίεργα πράγματα πάνω στην πίστα απάντησε: «Έχω διακόψει πρόγραμμα επειδή πέταγαν γαρύφαλλα, έχει τύχει να φύγουν κατά λάθος παγάκια, πιρουνιά, μέχρι και ολόκληρο τραπέζι».

Υπάρχει μία ρήση στα μαγαζιά: ”οποίος πληρώνει, έχει «δικαιώματα»” όταν το παρακάνεις υπάρχει πρόβλημα. Όταν οι θαυμάστριες μου ασκούν «πίεση» και ξεφεύγουν αντιδρώ, υπάρχει πρόβλημα, είμαι παντρεμένος».

Ενώ για την προσωπική του ζωή δήλωσε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη σύζυγο μου που ζούμε από απόσταση, είναι επιπόλαιο να βγάζουν συμπεράσματα, οποίος είναι γονέας δίδυμων καταλαβαίνει τι λέω.

Γράψανε διάφορα πράγματα οι «καφενόβιοι», είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Περάσαμε κρίση, αλλά το ξεπεράσαμε, υπάρχει αγάπη. Του χρόνου μάλλον θα επιστρέψει η γυναίκα μου, το καλοκαίρι θα πάμε όλοι μαζί διακοπές.

Μου λείπουν τα δίδυμα, κάθε μέρα τους μιλάω».

Όπως αποκάλυψε ο Χρίστος Αντωνιάδης «σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι ”Μάγισσα”, είναι ένα ανεβαστικό τσιφτετέλι».