Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφία που κάθεται στα πόδια του Λουίς Χάμιλτον

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν κρύβει πια τον έρωτά της για τον πρωταθλητή της Formula 1, Λουίς Χάμιλτον, με τον οποίο είναι ζευγάρι το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε και μία άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία τους στα social media.

Την Παρασκευή (17.04.2026) η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Coachella, του γνωστού φεστιβάλ μουσικής και τεχνών που γίνεται κάθε Απρίλιο στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα σε αυτές, λοιπόν, ήταν και μία πόζα στην οποία κάθεται στα πόδια του συντρόφου της, Λουίς Χάμιλτον.

Μπορεί στη φωτογραφία να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά του άντρα που βρίσκεται στην καρέκλα, καθώς η πληθωρική Κιμ Καρντάσιαν «πρωταγωνιστεί» στο κάδρο, ωστόσο διακρίνεται το τατουάζ του διάσημου αθλητή που κοσμεί το δεξί του χέρι.

Η 45χρονη επιτυχημένη επιχειρηματίας στις πόζες της φορούσε ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και ασημένια αξεσουάρ. Επίσης, σε ορισμένες φωτογραφίες, φοράει ένα φουλάρι Harley Davidson για να καλύπτει το πρόσωπό της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο 41χρονος Λουίς Χάμιλτον είχε δημοσιεύσει στις 6 Απριλίου ένα βίντεο στο Instagram που τον έδειχνε με την Κιμ Καρντάσιαν στη Ferrari F40 του.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη (15.04.2026) η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησαν μία κοινή δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella.

Η εκρηκτική σταρ και ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 φέρεται να είναι μαζί από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2026 και λίγο καιρό αργότερα έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς βρέθηκαν μαζί σε VIP σουίτα στο Super Bowl. Πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους και όλα δείχνουν ότι είναι full in love.