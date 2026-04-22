Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λουίς Χάμιλτον απόλαυσαν βουτιές και τον έρωτά τους σε παραλία του Μαλιμπού

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λουίς Χάμιλτον δεν κρύβουν πλέον λεπτό τον μεγάλο έρωτα που ζουν και αδιαφορούν για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Πρόσφατα, το ζευγάρι απόλαυσε μία ρομαντική βόλτα στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου έκαναν μπάνιο στη θάλασσα και αντάλλαξαν καυτά φιλιά. Κάποιες πόζες της Κιμ Καρντάσιαν και του Λουίς Χάμιλτον δημοσίευσε το TMZ και έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι δυο τους εθεάθησαν στην παραλία τη Δευτέρα (20.04.2026). Η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε ένα ένα μαύρο μπικίνι και στολή κατάδυσης, ενώ ο αγαπημένο της φορούσε μαύρο μαγιό και ασορτί T shirt. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο οδηγός της Formula 1 έδωσε στην αγαπημένη του και συμβουλές για σερφ.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του και μάλιστα την Παρασκευή (17.04.2026) η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Coachella, του γνωστού φεστιβάλ μουσικής και τεχνών που γίνεται κάθε Απρίλιο στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα σε αυτές, λοιπόν, ήταν και μία πόζα στην οποία κάθεται στα πόδια του συντρόφου της, Λουίς Χάμιλτον.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο 41χρονος Λουίς Χάμιλτον είχε δημοσιεύσει στις 6 Απριλίου ένα βίντεο στο Instagram που τον έδειχνε με την Κιμ Καρντάσιαν στη Ferrari F40 του.